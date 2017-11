Vor gut einem Jahr wurde Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt. Ein Aufschrei ging durch die Welt, Finanzexperten sagten dem Aktienmarkt schwere Turbulenzen voraus. Aber was dann passierte, war alles andere als das. Trump hat in seinem Amt bislang zwar nicht wirklich viel erreicht, aber zumindest vieles bewirkt. Die Wall Street legte in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...