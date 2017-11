Frankfurt - Es war eine durchaus bewegte Woche am Anleihemarkt. "Die Kursschwankungen waren hoch", berichtet Arthur Brunner von der ICF Bank, so die Deutsche Börse AG.Erst hätten die Kurse weiter zugelegt, am Donnerstag seien Verluste gefolgt. "Das waren, wie am Aktienmarkt, Gewinnmitnahmen."

