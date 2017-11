Der CSU-Europavorsitzende Markus Ferber zeigt sich verärgert über die internen Konflikte seiner Partei. Er warnt davor, dass sich Wähler angesichts des Streits abwenden. Und verteilt mahnende Worte an CSU-Funktionäre.

Der Vorsitzende der CSU-Europagruppe Markus Ferber hat sich verärgert über die Personaldiskussion in seiner Partei über Parteichef Horst Seehofer geäußert. Er teile die Mahnung der Chefin des größten CSU-Bezirks Oberbayern Ilse Aigner, dass sich jetzt alle erst einmal etwas zurücknehmen sollten, sagte er am Montag im Deutschlandfunk. "Ich glaube schon, dass momentan viele, gerade in Bayern, sich nicht mehr amüsieren, sondern angewidert von der CSU abwenden und dieses Spektakel nicht mehr sehen wollen." Ferber ist nach eigenen Worten enttäuscht, dass die Verabredung in seiner Partei nicht eingehalten werde, bis zum nächsten Wochenende in Hinblick auf die Personaldebatte "Ruhe zu geben und nach innen beruhigend zu wirken".

