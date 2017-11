DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

SPDR MSCI EM LAT.AMER.ETF SPYL IE00B454X613 BAW/UFN

SSGA SP.E.EU.II-M.E.B.BR. ZPRB IE00BCBJFC69 BAW/UFN

SPDR E.I-BA.7+ Y.EU.CO.BD SPPL IE00BYSZ5X28 BAW/UFN

S.S.E.E.II-R.3000 US T.M. ZPR3 IE00BKY7WX37 BAW/UFN

SPDR MSCI EM EUROPE ETF SPYB IE00B431K857 BAW/UFN

SPDR CITI ASIA LOC.GOV.BD SYBX IE00B7GBL799 BAW/UFN