Nicht die Aussicht auf Hartz-IV ist ein Magnet für innereuropäische Armutsmigration, sondern der staatlich alimentierte zweite Arbeitsmarkt. Eine Studie warnt vor der Entstehung eines Prekariats von EU-Aufstockern.

Wer in Deutschland Arbeit sucht, dürfte seinen Blick kaum auf Bremerhaven richten. Die Exklave des kleinsten deutschen Bundeslandes Bremen an der Nordsee gehört seit vielen Jahren zu den Spitzenreitern in den Statistiken zur Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland. Dennoch hat die Stadt auf dem offenen europäischen Arbeitsmarkt viele hundert Bürger eines anderen Mitgliedslandes angelockt - das klingt zunächst paradox bis ausgeschlossen.

Ist es aber nicht. Eine deutsche Regelung ist die Ursache dafür, dass Bremerhaven zum attraktiven Standort für Arbeitssuchende aus armen Ländern der EU werden konnte - die Möglichkeit zum "Aufstocken" von Niedriglöhnen durch den Sozialstaat. Seit den Hartz-Reformen können Erwerbstätige berechtigt sein, Unterstützung aus den Sozialkassen zu erhalten, wenn ihr erwirtschaftetes Einkommen unter dem Existenzminimum liegt. Der Staat hat damit einen Niedriglohnsektor geschaffen. Der steht im Rahmen der europäischen Freizügigkeit EU-Bürgern aus allen Mitgliedsstaaten offen.

In Bremerhaven wurde das Modell anscheinend mit krimineller Energie ausgenutzt. Seit rund einem Jahr beschäftigt die Staatsanwaltschaft und die regionalen Medien nun der Fall des "Bremerhavener Sozialbetrugs". So sollen zwei wohltätige Vereine Hunderte Bulgaren in die Stadt gelockt, sie in Bruchbuden untergebracht und mit fingierten Arbeitsverträgen bei der Arbeitsagentur gemeldet haben.

Dies geschah, so die Vorwürfe, zumindest mit Deckung durch den zuständigen Sozialdezernenten. Die Bulgaren wurden, weil die erfundenen Löhne geringer als der Hartz-IV-Regelsatz waren, dadurch zu so genannten "Aufstockern". Insgesamt mehr als sechs Millionen Euro wurden gezahlt. Davon, so der Verdacht, landete ein Großteil nicht bei den Arbeitern, sondern bei den Vereinen. All das geschah unter den Augen des Jobcenters und der Sozialbehörde.

In Bremerhavener geht es um Betrug und vermutlich auch Korruption in den Behörden. Doch auch so entwickelt der alimentierte ...

