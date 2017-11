Die Bezahl-App Alipay belohnt mit ihrer Ant-Forest-Funktion umweltbewusstes Nutzerverhalten - mittels neu gepflanzter Bäume. 220 Millionen Nutzer machen mit. Ist das der Anfang einer grünen Fintech-Revolution?

Seit einem Monat klingelt der Wecker von Zheng Jies immer um 7 Uhr morgens, obwohl sie um diese Uhrzeit noch gar nicht aus dem Bett muss. Sie steht trotzdem so früh auf, denn dann kann sie die "Energie" einsammeln, die um die Uhrzeit freigesetzt wird. Danach legt sie sich wieder hin.

Mit "Energie" meint Zheng keine esoterische Aura oder dergleichen, sondern Punkte, die sie über den Vortag durch eine CO2-arme Lebensweise angesammelt hat. So bekommt sie Energie, wenn sie Rechnungen digital statt in Papierform bezahlt, Leihräder statt Taxis benutzt, oder beim Einkauf keine Plastiktüten mehr verwendet. Die gesammelten Punkte kann sie einem virtuellen Setzling zufügen, der mit genügend Pflege irgendwann zu einem digitalen Baum wird. Der wiederum wird in einen echten Baum umgewandelt, der in der Inneren Mongolei gepflanzt wird.

"Ant Forest" heißt dieses Programm, eine Initiative von Ant Financial, dem Betreiber der Bezahl-App Alipay. Mit ihr will Alipay, das Alibaba-Tochterunternehmen, Nutzer zu umweltbewussteren Bürgern erziehen, sie gleichzeitig als Kunden an sich binden und Vorreiter des Green Fintech werden. Doch nach dem anfänglichen Erfolg der Idee lauert nun die Herausforderung, ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu entwickeln.

Die Zahlen zu Beginn waren beeindruckend: Im September 2016 wurde Ant Forest eingeführt, jeder zweite von Alipays 450 Millionen Nutzern hat bislang die automatisch verfügbare Funktion freigeschaltet. Derzeit sind 30 Millionen Nutzer auf ihr aktiv unterwegs. Und bis heute wurden insgesamt zehn Millionen Saxauls gepflanzt - Sträucher, die besonders dürreresistent sind und mit ihren Wurzeln der Sandlockerung entgegenwirken. Mit dieser App, so behauptet Ant Financial, haben sie den Verbrauch von insgesamt 1,5 Millionen Tonnen ...

