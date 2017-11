Im Nahen Osten nehmen die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zu. Nach Ansicht von Experten ist die Gefahr eines neuen Kriegs derzeit so groß wie lange nicht. Zwar bemühen sich Länder wie Deutschland und Frankreich um eine Entspannung der Lage, trotzdem schauen viele Investoren mit Sorgen auf die Entwicklungen in der Region. Für Unsicherheit sorgt auch wieder einmal Donald Trump. Die Zweifel an seiner großen Steuerreform wachsen.

Den vollständigen Artikel lesen ...