12.-18. November 2017, Hannover, Stand 25/J23

JLT Mobile Computers gewinnt Steketee als Partner für Smart-Farming-Lösungen in der Präzisionslandwirtschaft

Die Partnerschaft mit Steketee ist ein wichtiger Meilenstein in der langfristigen Strategie von JLT zur Entwicklung robuster Computerlösungen für die Agrarindustrie

Växjö, Schweden, 13. November 2017 * * *JLT Mobile Computers (http://www.jltmobile.com/), ein führender Entwickler und Hersteller robuster Computer für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, gibt bekannt, dass Machinefabriek Steketee BV als neuer Partner die robusten JLT-Computer vom Modell VERSO+ 10 in seine Smart-Farming-Lösungen für die Präzisionslandwirtschaft integrieren wird. Steketee ist ein führender Entwickler moderner Jät- und Bodenbearbeitungsmaschinen, die weltweit in der Agrarwirtschaft sowie im Gartenbau zum Einsatz kommen.

Steketee nutzt seine umfangreiche Erfahrung in der Landwirtschaft zur Entwicklung innovativer Smart-Farming-Lösungen, mit denen Landwirte ihre Effizienz und Ernteerträge durch den Einsatz von IT steigern können. Die Hackmaschine vom Typ IC-Light verwendet eine hochauflösende integrierte Kamera, um Feldfrüchte zu erkennen und ein digitales Bild zu erstellen, das zur präzisen Ortung von Anbauflächen und zur genauen Ausrichtung der Hackmaschinen verwendet werden kann. Anhand des digitalen Bildes lassen sich auch grünbepflanzte Oberflächen messen, Verfärbungen erfassen oder Pflanzen zählen. Die Integration der IC-Light-Lösung in den robusten VERSO+ 10 Computer von JLT Mobile Computers bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit und hohe Rechenleistung.

Der robuste VERSO+ 10 Computer, der in den Hackmaschinen von Steketee zum Einsatz kommt, ist staub- und wasserdicht gemäß IP65 und für den Einsatz unter extremen Temperaturschwankungen, starken Vibrationen sowie grellem Sonnenlicht entwickelt. Er eignet sich somit ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft.

"Aufgrund ihres kompakten Formats sowie der hohen Leistung und Verschleißfestigkeit sind die robusten PCs von JLT sehr gut für unsere Anforderungen geeignet," bestätigt der Steketee F&E-Direktor. "Die einfache Montage und Demontage in der Fahrzeugkabine ist ein weiterer großer Vorteil, da dies den Service vereinfacht und es ermöglicht, Geräte von Traktor zu Traktor mitzunehmen oder am Ende des Arbeitstages aus der Kabine zu entfernen, um Diebstahl zu vermeiden."

Dank der revolutionären JLT PowerTouch Displaytechnologie bietet der absolut robuste VERSO+ 10 Computer eine ähnlich hohe Benutzerfreundlichkeit wie moderne Consumer-Geräte - und dies beim Einsatz sowohl mit als auch ohne Handschuhe. Der klare und helle projektiv-kapazitive Touchscreen ist unter allen Bedingungen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, perfekt lesbar und ermöglicht die Echtzeit-Visualisierung von Kartierungsdaten direkt im Feld.

Über JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers ist ein führender Hersteller von robusten Mobilcomputern für den Einsatz unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Die in Schweden entwickelten und gebauten PC-ähnlichen Computer sind für den professionellen Einsatz konzipiert und durch höchste Zuverlässigkeit auch unter dem Einfluss von Feuchtigkeit, Staub, Vibrationen, elektromagnetischen Feldern und extremen Temperaturen gekennzeichnet. Dieses Maß an Zuverlässigkeit wird beispielsweise im Transportwesen, in der Lagerhaltung und Logistik, im Forstwesen, im Bergbau, in der Automatisierungstechnik, für militärische Anwendungen und für Rettungsfahrzeuge benötigt. JLT ist weltweit aktiv und besitzt Niederlassungen in Schweden und den USA, ergänzt durch ein Netz von Vertriebspartnern, die komplette Lösungen und Vor-Ort-Unterstützung anbieten. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung bereits mehr als 100.000 PCs verkauft und erzielte 2016 einen Umsatz von 127 Mio. schwedischen Kronen. Die Unternehmenszentrale im schwedischen Växjö beherbergt die Bereiche Entwicklung, Kundendienst und Verwaltung. Das 1994 gegründete Unternehmen ist seit 2002 an der NASDAQ OMX, First North unter dem Symbol JLT gelistet (mit Remium als Certified Advisor). Weitere Informationen finden Sie auf www.jltmobile.com (http://www.jltmobile.com) sowie bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company-beta/103734/?pathWildcard=103734) und Twitter (https://twitter.com/jltmobile).

