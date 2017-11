Linz - Am Freitag setzte EU-Chefunterhändler Michel Barnier Großbritannien eine zweiwöchige Frist, um Fortschritte in den Brexit-Verhandlungen zu erzielen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Streitpunkte seien die offenen britischen Zahlungen, die nordirisch-irische Grenze und der Status der EU-Bürger in Großbritannien.

