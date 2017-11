Berlin (ots) -



Der Star der schwedischen Literaturszene und Bestsellerautor Fredrik Backman entführt uns in seinem neuen Roman in ein kleines, vergessenes Städtchen in den nordschwedischen Wäldern. Eigentlich herrscht hier nur Hoffnungslosigkeit, bis die Juniorenmannschaft des ansässigen Eishockey-Clubs die Chance hat, schwedischer Meister zu werden. Die ganze Stadt steht hinter dem Team - und hofft auf ein Wunder. Doch der Traum droht zu zerplatzen. "Kleine Stadt der großen Träume" ist ein packendes Drama und das gibt's jetzt auch zum Anhören bei Audible. Jessica Martin mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.



Sprecherin: Björnstad ist eine kleine, triste Stadt - in der nicht mehr viel los ist. Der einzige noch verbliebene Stolz der Bewohner ist das Junioren-Eishockey-Team, das kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft steht. Doch dann passiert etwas Schockierendes, das den ganzen Ort in Aufruhr versetzt.



O-Ton 1 (Kleine Stadt der großen Träume, 14 Sek.): An einem späten Abend Ende März nahm ein Teenager eine doppelläufige Schrotflinte in die Hand, ging damit geradewegs in den Wald, richtete die Waffe gegen die Stirn eines anderen Menschen und drückte ab.



Sprecherin: Aber wie konnte es zu dieser verzweifelten Rachetat kommen? Einige Wochen zuvor lief doch noch alles rund. Nach dem packenden Gewinn des Halbfinales hatten die Jugendlichen im Haus von Eishockey-Star und Top-Torschütze Kevin zusammen gefeiert. Neben den Teammitgliedern war auch Maya, die Tochter des Sportdirektors, dabei, auf die Kevin schon lang ein Auge geworfen hat.



O-Ton 2 (Kleine Stadt der großen Träume, 09 Sek.): "Dieses Haus ist wirklich völlig abgefahren. Du wohnst ja wie auf Hogwarts! Wie viel Geld haben deine Eltern eigentlich?" "Willst du mal das Obergeschoss sehen?", fragt er.



Sprecherin: Kurz nachdem Maya mit Kevin ins Obergeschoss seines Elternhauses gegangen ist, trifft Amat, der schmächtige Team-Außenseiter, die völlig in Tränen aufgelöste Maya auf der Straße.



O-Ton 3 (Kleine Stadt der großen Träume, 34 Sek.): "Was ist denn passiert?", fragt Amat flüsternd. "Na, was wohl?", faucht sie zurück. "Wir müssen ... du musst ..." "Was? Was muss ich, Amat? Was zum Teufel muss ICH tun?" "Es jemandem sagen ... der Polizei ... oder wem auch immer, du musst ..." "Es ist doch ganz egal, Amat. Es spielt doch keine Rolle, was ich sage, mir wird sowieso keiner glauben." "Und warum nicht?" "Weil diese Stadt eine verdammte Eishockeystadt ist", flüstert sie.



Sprecherin: Was Maya nicht ahnt: Amat hat Kevins Übergriff auf sie mit angesehen. Den massiven Einschüchterungen seiner Team-Kollegen zum Trotz, nimmt der schüchterne Junge aber all seinen Mut zusammen.



O-Ton 4 (Kleine Stadt der großen Träume, 27 Sek.): "Ich heiße Amat, und ich habe gesehen, was Kevin mit Maya gemacht hat. Ich war betrunken und bin in sie verliebt und sage es besser gleich, damit ihr verlogenen Feiglinge es nicht hinter meinem Rücken sagen müsst, wenn ich wieder weg bin. Kevin Erdahl hat Maya Andersson vergewaltigt. Ich werde morgen zur Polizei gehen, und dort wird man mir höchstwahrscheinlich erklären, dass ich kein glaubwürdiger Zeuge bin. Aber Ihnen allen werde ich jetzt alles sagen, alles, was Kevin getan hat, und alles, was ich gesehen habe."



Abmoderationsvorschlag:



Doch wird die Polizei Kevin - den Eishockey-Star und Hoffnungsträger der Stadt - wirklich festnehmen und damit den Gewinn der Eishockey-Meisterschaft in Gefahr bringen? "Kleine Stadt der großen Träume" ist eine packende Geschichte über unbedachte Schritte, die Folgen für den Einzelnen und die ganze Gemeinschaft haben können. Das von Heikko Deutschmann gelesene Hörbuch gibt's ab sofort bei audible.de. Mehr dazu erfahren Sie auch unter audible.de/tipp.



