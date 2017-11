Frankfurt/Köln (ots) - Die DER Touristik mit ihren Veranstaltern Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen und Travelix stellt ihr Programm für den Sommer 2018 vor. Die deutschen Marken des europäischen Reisekonzerns bauen beliebte Zielgebiete deutlich aus und erweitern das Kreuzfahrtprogramm. "Im Sommer 2018 liegen die Urlaubsziele und Produkte im Trend, die bereits in diesem Sommer stark nachgefragt waren. Das gilt für Badeurlaub zum Beispiel in Griechenland, Italien, Kroatien und auf Mallorca, aber auch für das Kreuzfahrtsegment", sagt René Herzog, CEO der DER Touristik Central Europe. "Für den erneuten Nachfrageschub haben wir uns gewappnet und für unsere Kunden frühzeitig Kapazitäten gesichert, sowie insbesondere zahlreiche Hotels exklusiv für den deutschen Markt unter Vertrag genommen."



Die Einschätzung, dass bereits beliebte Zielgebiete im kommenden Sommer erneut Trendziele sein werden, stützen aktuelle Zahlen der DER Touristik: Die Buchungseingänge beispielsweise in Ägypten, Bulgarien, in der Dominikanischen Republik, Griechenland, Italien, Kroatien, Kanada und Tunesien liegen zweistellig im Plus. Entsprechend baut der Konzern sein Portfolio vor allem in diesen Destinationen deutlich aus. Allein in Süditalien wird die DER Touristik im Sommer 2018 insgesamt 70 neue Hotels ins Programm aufnehmen. Auf die Kanaren schickt das Unternehmen 15 neue Vollcharter, Griechenland steuert die DER Touristik mit 17 neuen Vollchartern an. Auch das Hotelportfolio haben die Veranstalter Dertour, ITS und Jahn Reisen mit jeweils über 25 neuen Hotels in Griechenland deutlich ausgebaut. ITS nimmt zwei griechische Inseln - Thassos und Zakynthos - neu ins Programm und startet im Sommer zudem sechs neue Routen mit der Aida ab Korfu und Mallorca. Die steigende Tunesien-Nachfrage bedient die DER Touristik mit einem neuen konzerneigenen lti Hotel in Hammamet sowie einem sehr großen Sitzplatzangebot bei vier Fluggesellschaften. Für Ägypten verdoppelt die DER Touristik ihr Flugprogramm.



Auf der Fernstrecke erweitern Dertour, Meiers Weltreisen und ADAC Reisen ihr Programm für Nordamerika, Namibia und Südafrika. Samaná in der Dominikanischen Republik wird von Dertour, ITS, Jahn Reisen und Meiers Weltreisen aufgrund wachsender Beliebtheit auch im Sommer mit einem exklusiven Vollcharter ab Frankfurt angeflogen.



Frühbuchen im Sommer 2018 entscheidend



Aus Verbraucherperspektive lassen sich die aktuellen Buchungstrends so lesen: "Frühbuchen ist wichtiger denn je", empfiehlt Herzog. "Vor allem beim Mittelmeerurlaub konzentrieren sich Kunden auf einige wenige Zielgebiete wie Spanien, Italien, Griechenland oder Kroatien. Wer hier nicht früh bucht, muss später Kompromisse bei Preis, Wunschhotel und Reisezeitraum machen."



Sommerurlaub wird insgesamt nicht teurer



Im Schnitt bleiben die Preise für den Sommerurlaub auf Vorjahresniveau. "Für beliebte Flugdestinationen rund um das Mittelmeer halten wir die Preise stabil. Leichte Steigerungen bei Hotelpreisen können wir durch günstigere Flugtickets ausgleichen", prognostiziert Herzog und erklärt: "Trotz der airberlin-Pleite herrscht harter Wettbewerb auf den touristischen Flugstrecken, sodass sich der Verbraucher auf einigen Strecken auch auf sinkende Flugpreise im Saisonverlauf einstellen kann."



Die Preise für Urlaubsreisen mit dem eigenen Auto bleiben durchschnittlich auf Vorjahresniveau, wobei sich je nach Ziel Unterschiede ergeben: Während Großbritannien bis zu acht Prozent günstiger wird, steigen in Italien die Hotelpreise leicht um rund fünf Prozent. Auch auf der Fernstrecke verzeichnen die Produkte der DER Touristik im Sommer 2018 Preisstabilität: Die Kosten für Urlaub auf den Malediven entsprechen dem Vorjahr. Reisen nach Nordamerika verteuern sich leicht, wobei die Destinationen Florida, San Francisco und New York sogar preiswerter werden.



Die DER Touristik Group hat sich mit der größten Markenvielfalt als der Reiseanbieter für Europa etabliert. 10.100 Reiseexperten in 14 Ländern sorgen dafür, dass jeder Kunde den für ihn perfekten Urlaub buchen und erleben kann. Mit 16 großen, namhaften Veranstaltermarken, 25 Spezialisten, einem starken Netz an Internet-Portalen und Reisebüros, Zielgebietsagenturen, einer eigenen Fluglinie sowie fünf Hotelmarken bedient das Unternehmen jede Kundengruppe mit maßgeschneiderten und hochwertigen Angeboten. 7,1 Millionen Gäste vertrauen jährlich auf die Stärken und die Zuverlässigkeit der Touristiksparte der REWE Group. 2016 erwirtschaftete die DER Touristik Group 6,3 Milliarden Euro.



Die DER Touristik in Deutschland blickt in diesem Jahr auf 100 Jahre Unternehmensgeschichte zurück: Sie beginnt in Berlin mit der Gründung des Deutschen Reisebüros. Aus einer von Reedereien und Bahnen getragenen Reisebüro-Organisation wird ein Vorreiter unter den Reiseveranstaltern, der den Tourismus prägt: Mit 6.000 Vertragshotels rund um den Globus ist das Unternehmen Ende der 20er Jahre weltweit vernetzt, legt 1932 die erste Flugpauschalreise auf und richtet das Angebot nach dem Wirtschaftswunder auf neue Zielgruppen aus. Bis heute baut das Unternehmen als Reisesparte der REWE Group sein Veranstaltergeschäft kontinuierlich aus. Diese Erfolgsgeschichte wird 2017 unter dem Motto "100 Jahre Urlaubsliebe" gefeiert.



