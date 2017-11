Neue Produktlinie vereint erstmals PPM, EA und Collaborative Work Management (CWM) zu einer einheitlichen Unternehmenslösung, die Innovation und Bereitstellung beschleunigt



Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Planview® Enterprise One (http://www.planview.com/products/planview-enterprise/?utm_medium=pr) ist die erste Enterprise-Lösung, die entwickelt wurde, um ein breites Spektrum an Work- und Ressourcen-Management (WRM)-Bereichen zu vereinen und dazu beizutragen, Silo-Strukturen in Unternehmen aufzubrechen, Teams zusammenzuführen und den Prozess von der Strategie bis zur Bereitstellung zu beschleunigen. Planview Enterprise One versetzt global tätige Unternehmen in die Lage, ein disruptives, in der digitalisierten Welt von heute gefordertes vernetztes Benutzererlebnis einzuführen. Planview Enterprise One geht weit über Punktlösungen für Projektportfolio-Management, Unternehmensarchitektur und Collaborative Work Management hinaus und orchestriert die strategische Umsetzung unternehmensweit über alle Arbeitsbereiche und Ressourcen hinweg.



"Wir am Moffitt Cancer Center haben uns entschieden, unsere bislang isolierten Abläufe durch die Zusammenführung von Informationen aus drei Disziplinen zusammenzuführen, nämlich Unternehmensarchitektur, IT-Governance und Projektmanagement, um eine transparente Ebene zu schaffen, auf der Entscheidungen getroffen werden", erklärt John McFarland, Director IT Business Management beim Moffitt Cancer Center (https://moffitt.org/). "Mit Planview Enterprise One haben wir jetzt eine Lösung, die unsere Vision und Geschäftsstrategie voll unterstützt und die Art von integrierter Sichtweise bietet, die unsere Prozesse rationalisiert und eine Portfolio-basierte Governance-Struktur aufbaut".



C-Level-Führungskräfte und ihre Teams müssen sich, wenn sie neue Strategien ins Leben rufen, Initiativen zur digitalen Transformation voranbringen und für Innovation sorgen wollen, schnell und oft mit begrenzten Ressourcen an veränderte Marktbedingungen heranarbeiten und anpassen. Planview ist als führendes Unternehmen für Work- und Ressourcen-Management einzigartig positioniert, um Portfolio- und Ressourcenmanagement, Capability and Technology Management und CWM zu einer einzigen Lösung zu vereinen, die alles leistet.



"Planview Enterprise One ist ein wichtiger Meilenstein für die Verwirklichung unserer Vision einer optimalen Work- und Ressourcen-Management-Plattform", sagt Patrick Tickle (https://www.youtube.com/watch?v=8Ve2URaKuT0?utm_medium=pr), Planview Chief Product Officer. "Unser Ziel ist es, das breiteste Spektrum an Work- und Ressourcen-Lösungen abzudecken - vom Großunternehmen über den Mittelstand bis hin zum Team. Planview Enterprise One definiert unser umfassendstes Enterprise-Angebot neu und ist das krönende Ergebnis einer der größten F&E-Investitionen in der Unternehmensgeschichte".



Planview Enterprise One führt Planview Enterprise® und Planview Troux® zu einer einzigartigen Produktlinie mit einer gemeinsamen Benutzererfahrung zusammen, die Portfolio- und Ressourcenverwaltung sowie Capability and Technology Management umfasst. Planview Enterprise One umfasst zudem Work Collaboration, damit Teams über geografische, kulturelle und organisatorische Grenzen hinweg effektiv zusammenarbeiten können. Das revolutionäre Preismodell schlüsselt die gesamte Lösung in einheitliche Benutzerrollen auf. Diese radikal vereinfachte Preisgestaltung macht die gesamte Leistungsfähigkeit und das breite Leistungsspektrum von Planview Enterprise One damit erstmalig unternehmensweit zugänglich wie nie zuvor.



Planview Enterprise One ist ab sofort mit Release 15 verfügbar.



Planview Enterprise One Release 15 - Portfolio and Resource Management erweitert die Möglichkeiten, wie Unternehmen ihre Arbeit planen und durchführen können, durch die verbesserte Unterstützung von iterativen Vorgehensmodellen. Die Version eröffnet darüber hinaus weitere Möglichkeiten, wie Kunden Microsoft Power BI für ihre gesamte Implementierung nutzen können, und bietet gesteigerte Leistungsfähigkeit und kundenorientierte Verbesserungen.



Planview Enterprise One Release 15 - Capability and Technology Management zeigt mit einem Microsoft Visio-basierten Ansatz eine neue Richtung für die Modellierung auf. Die neue Enterprise-Node-Visualisierung ermöglicht Unternehmen darüber hinaus mit dynamischen, konfigurierbaren Ansichten von Beziehungen und Abhängigkeiten über Portfolios hinweg eine in dieser Form bislang unerreichte Übersicht über die Beziehungen zwischen Projekten und Enterprise-Ressourcen wie Geschäftsprozessen oder Applikationen. Der Release umfasst auch neue FastTrack-Reports und Vereinfachungen der Benutzeroberfläche und Administration.



Patrick Tickle (https://www.youtube.com/watch?v=8Ve2URaKuT0?utm_medium=pr) stellt Planview Enterprise One hier als Demo (http://www.planview.com/products/planview-enterprise/?utm_medium=pr) vor.



