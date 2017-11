Vaduz - Der Verwaltungsrat der VP Bank AG hat Dr. Urs Monstein - vorbehältlich der Zustimmung der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) - zum Chief Operating Officer und Mitglied der Gruppenleitung ernannt. Der 55-jährige Schweizer Staatsbürger verfügt über umfassende Erfahrung innerhalb der Bankenbranche.

Zuletzt war er während über zehn Jahren in der Bank Julius Bär & Co. AG tätig und bekleidet zurzeit die Funktion des Global Head IT / Chief Information Officer. Davor war er Chief Operating Officer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...