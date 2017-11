Essen - Zum Wochenauftakt bleiben die Märkte datenseitig ohne neue Impulse und dürften sich an den basic facts ausrichten: Die Weltwirtschaft verzeichnet einen klaren Aufschwung und die Opportunitätszinssätze bleiben historisch niedrig, so die Analysten der National-Bank AG.Der Generaltrend bei den Renditen sei klar aufwärts gerichtet. Mit Blick auf die Risiken bei der kommenden Wahl in Katalonien dürfte es ggf. zu leichten Spreadausweitungen kommen. Der asiatische Handel biete derweil gemischte Indikationen, sodass die Woche in Europa eher ruhig beginne, bevor der US-Handel einsetze.

Den vollständigen Artikel lesen ...