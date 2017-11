Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutsche Finanzpolitiker rechnen nach den ersten Verhandlungsrunden zwischen Brüssel und Großbritannien über einen Austritt des Landes aus der EU mit einem "harten Brexit". Der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Thomas Steffen, sagte bei der Eröffnung der Euro Finance Week in Frankfurt: "Wir sollten uns alle darauf einstellen, dass im März 2019 tatsächlich der Worst Case passiert", sagte Steffen.

Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) sagte, die Annahme, die Briten könnten doch nicht einfach weiter so "auf diese Klippe zulaufen", halte er für "viel, viel zu optimistisch". Europa müsse sich auf ein Szenario einstellen, in dem die Beziehungen Großbritanniens zu den EU-Ländern auf das von der Welthandelsorganisation WTO geregelte Niveau absinken würden. "Alles, was besser kommt, können wir dann gerne auf der Haben-Seite buchen", sagte er.

