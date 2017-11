Von Euan Conley

FRANKFURT (Dow Jones)--Der schweizerische Pharmakonzern hat offensichtlich Erfolg mit einem seiner Arzneikandidaten. Das Augenheilmittel RTH258 habe in zwei klinischen Studien bei nachgeordneten Zielen besser abgeschnitten als andere Medikamente. Behandelt wurden Patienten mit altersbedingter neovaskulärer Makula-Degeneration (nAMD). Über den Erfolg bei den primären Endpunkten hatte Novartis bereits im Sommer berichtet.

Den Zulassungsantrag für die Indikation nAMD will das Unternehmen im vierten Quartal 2018 stellen. RTH258 biete die Chance, in den attraktiven wachsenden US-Markt einzusteigen, schreibt Novartis. Auf ihrem Forschungs- und Entwicklungs- sowie Investorentag in London gab die Gesellschaft zudem weitere Informationen zu klinischen Studien.

