Royal Dutch Shell knickte zum Ende der vergangenen Woche etwas ein. Nach Meinung charttechnischer Analysten könnte dies die Gelegenheit für Investoren sein, einzusteigen, denn der charttechnische Aufwärtstrend sei ungebrochen. Der Wert hat dennoch binnen einer Woche ein kleines Plus erzielt und am 7. November mit 27,92 Euro ein aktuell gültiges 2-Jahres-Hoch markiert. Bei einem Aufschlag von 7 % innerhalb von 2 Wochen sowie dem Plus von 8 % in einem Monat sieht es vergleichsweise ... (Frank Holbaum)

