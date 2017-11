Stäfa - Der Hörsystem-Hersteller Sonova hat im ersten Halbjahr 2017/18 (per Ende September) Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Zahlen liegen allerdings relativ klar hinter den Schätzungen des Marktes zurück, so dass angesichts der Kursavancen der Aktie im bisherigen Jahresverlauf deutliche Gewinnmitnahmen zu erwarten sind. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden hingegen bestätigt.

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr gegenüber der Vorjahresperiode um 17,1% auf 1,25 Mrd CHF (+16,9% in LW), wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das organische Wachstum lag derweil bei 5,0%, wobei der grösste Teil des Unterschiedes auf die im vergangenen Geschäftsjahr übernommene AudioNova zurückgeht. CEO Lukas Braunschweiler gab sich im Gespräch mit AWP zufrieden. Der Start ins Jahr sei getragen worden von neuen Produkten sowie der Akquisition von AudioNova. "Dabei konnten wir in unserem Kerngeschäft starke Margen erzielen", so der Manager, der seinen Posten 2018 an Arnd Kaldowski abgeben wird.

Starkes Wachstum in EMEA

Vor allem die Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) habe mit fast 35% ein starkes Wachstum beim Umsatz verzeichnet, heisst es. So habe man in den meisten grossen europäischen Märkten wie Grossbritannien, Frankreich und Italien ein starkes organisches Wachstum erzielt. In Deutschland und den Niederlanden ...

