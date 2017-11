FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1435 (1428) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RENEWI PRICE TARGET TO 93 (88) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 1000 (1180) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP ADDS AVIVA TO 'CITI FOCUS LIST EUROPE' - CITIGROUP CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 535 (640) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES ASOS PRICE TARGET TO 5725 (5600) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES RBS PRICE TARGET TO 290 (275) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 160 (154) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 310 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 182 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1280 (1250) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 300 (285) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2300 (2000) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES RAISES AGGREKO TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1250 (850) PENCE - JPM CUTS ULTRA ELECTRONICS TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1785 (2420) P. - JPMORGAN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1369 (1382) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3400 (3300) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 375 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES JOHN LAING PRICE TARGET TO 330 (325) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS IMPERIAL BRANDS TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 3300 (3900) PENCE - UBS RAISES BAT PRICE TARGET TO 5800 (5670) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 5600 (5350) PENCE - 'NEUTRAL'



- BARCLAYS CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 425 (465) PENCE - 'OVERWEIGHT'



