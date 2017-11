Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der Stromkonzern Innogy verfolgt aktuell keine Pläne, neben der britischen Problemtochter weitere Unternehmensbereiche abzuspalten oder zu verkaufen. Das kündigte Finanzvorstand Bernhard Günther in einer Telefonkonferenz nach Vorlage der Neunmonatszahlen an. Auf eine entsprechende Nachfrage, ob keine anderen Unternehmensbereiche zur Disposition stünden, antwortete er kurz und knapp: "Genau." Für die Zukunft sei das natürlich nicht ausgeschlossen.

Während sich bei der britischen Tochter Npower nach neun Monaten im Vergleich zur Vorjahresperiode der Verlust von 81 Millionen auf 102 Millionen Euro ausweitete, konnten in den Niederlanden und Belgien Vertragskündigungen durch geringere Kosten und Effizienzmaßnahmen kompensiert werden. Trotz des schwachen Geschäfts in Großbritannien sind dort laut Günther keine weitere Entlassungen geplant. Bis 2025 will die RWE-Ökostromtochter in allen Geschäftsfeldern zu den profitabelsten Spielern auf dem jeweiligen Markt gehören.

Für Npower hält das Vorstandschef Peter Terium wegen des harten Wettbewerbs im Vereinigten Königreich und des geplanten Preisdeckels der Regierung für unmöglich. Aufgrund des schwierigen Umfelds schreibt Innogy nun eine halbe Milliarde Euro auf die Tochter ab. Terium will das Sorgenkind aus dem Konzern lösen und mit dem Privatkundengeschäft des schottischen Versorgers SSE zusammenlegen.

Das Joint Venture soll zwischen Ende 2018 und Anfang 2019 an die Börse gebracht werden, wie Terium vergangene Woche überraschend verkündet hatte. Das neue Unternehmen hat für die Essener keine strategische Bedeutung. Der Minderheitsanteil von knapp 35 Prozent soll je nach Entwicklung des Börsenkurses verkauft werden.

Finanzvorstand Günther widersprach gleichzeitig der Erwartung von Analysten, dass nach der Abspaltung von Npower weitere Abschreibungen drohten. "Also, wenn wir damit schon rechnen würden, hätten wir das schon vornehmen müssen", erklärte der CFO. Aktuell beziffert Innogy den Wert mit 4 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2017 05:02 ET (10:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.