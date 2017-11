BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 10-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 10/11/2017 IE00B88D2999 17153 GBP 3766917.61 219.6069265 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 10/11/2017 IE00B7VB3908 443891 GBP 7179593.222 16.1742257 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 10/11/2017 IE00B7SD4R47 383027 EUR 89775608.24 234.3845427 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 10/11/2017 IE00B8JF9153 1181419 EUR 8297774.438 7.0235661 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 10/11/2017 IE00B878KX55 32375 EUR 9307803.069 287.4997087 Daily ETP



Boost ShortDAX 10/11/2017 IE00B8GKPP93 1024510 EUR 6310702.831 6.1597279 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 10/11/2017 IE00B7Y34M31 29964 USD 16215985.36 541.1822642 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 10/11/2017 IE00B8K7KM88 5822816 USD 42530501.38 7.3041122 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 10/11/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 9124424.401 975.144213 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 10/11/2017 IE00B8VZVH32 6156097 USD 20395708.95 3.3130909 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 10/11/2017 IE00B7ZQC614 169277567 USD 155176745.7 0.9167 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 10/11/2017 IE00B7SX5Y86 874153 USD 46574405.22 53.2794662 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 10/11/2017 IE00B8HGT870 663848 USD 15154098.56 22.8276632 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 10/11/2017 IE00B6X4BP29 38475 USD 4268737.201 110.9483353 Daily ETP



Boost Copper 3x 10/11/2017 IE00B8JVMZ80 77513 USD 1870681.309 24.1337751 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 10/11/2017 IE00B8KD3F05 54997 USD 3327833.437 60.509363 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 10/11/2017 IE00B8VC8061 202490576 USD 64837117.95 0.3201982 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 10/11/2017 IE00B76BRD76 161782 USD 4951201.809 30.6041575 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 10/11/2017 IE00B7XD2195 4579197 USD 16113707.47 3.5188937 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 10/11/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 1675971.152 100.2674934 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 10/11/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2282887.65 40.63523764 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 10/11/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2469101.998 66.0770733 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 10/11/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 417624.0277 158.9737448 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 10/11/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20777467.56 53.35833166 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 10/11/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2857473.936 216.705137 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 10/11/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 251056844.6 4874.890187 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 10/11/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 168826609.3 20740.3697 Daily ETP



Boost Palladium 10/11/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 906054.3737 48.7519168 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 10/11/2017 IE00B94QLN63 11471 USD 1610878.517 140.4305219 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 10/11/2017 IE00B94QL251 4863 USD 582039.923 119.6874199 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 10/11/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 267510.1237 4.78115 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 10/11/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 371494.4527 71.4412409 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 10/11/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 647117.6266 87.5192895 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 10/11/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 490985.6118 82.4216236 Daily ETP



Boost Silver 2x 10/11/2017 IE00B94QL921 3015 USD 185311.1262 61.4630601 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 10/11/2017 IE00B94QL699 14638 USD 659676.6203 45.066035 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 10/11/2017 IE00B873CW36 5157195 EUR 49208718.51 9.5417603 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 10/11/2017 IE00B8NB3063 389199 EUR 37007570.79 95.0865002 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 10/11/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1675686.641 131.1178905 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 10/11/2017 IE00BKS8QM96 281001 EUR 13989735.38 49.785358 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 10/11/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 964583.1954 132.1346843 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 10/11/2017 IE00BKS8QN04 1286259 EUR 72942980.12 56.7094031 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 10/11/2017 IE00BKT09479 821 GBP 113057.0334 137.7064963 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 10/11/2017 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8241236.591 51.37799924 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 10/11/2017 IE00BKT09032 2500 USD 264384.903 105.7539612 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 10/11/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10485457.75 79.3085125 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 10/11/2017 IE00BLS09N40 462092 EUR 17646693.36 38.1887013 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 10/11/2017 IE00BLS09P63 411820 EUR 7006394.844 17.0132457 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 10/11/2017 IE00BLNMQS92 36341 EUR 3978197.815 109.4685841 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 10/11/2017 IE00BLNMQT00 35136 EUR 1418278.835 40.365404 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 10/11/2017 IE00BVFZGC04 175808 USD 3105669.206 17.6651188 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 10/11/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1028921.767 92.8881256 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 10/11/2017 IE00BVFZGG42 29385 USD 968312.01 32.9525952 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 10/11/2017 IE00BVFZGH58 8560 USD 496309.234 57.9800507 Short Daily ETP



Boost Brent 10/11/2017 IE00BVFZGD11 377613 USD 7797237.151 20.6487519 Oil ETC



Boost Gold 10/11/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2888108.329 26.0499723 ETC



Boost Natural Gas 10/11/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 1036210.129 23.6842616 ETC



Boost BTP 10Y 5x 10/11/2017 IE00BYNXNS22 173650 EUR 7616350.351 43.8603533 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 10/11/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 2960105.895 49.6029542 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 10/11/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1532182.328 79.5773516 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 10/11/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 569578.8007 77.0221502 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 10/11/2017 IE00BYNXPM00 16962 EUR 1500408.177 88.457032 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 10/11/2017 IE00BYTYHS72 169399 USD 7303729.784 43.1155425 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 10/11/2017 IE00BYTYHR65 274057 USD 4694822.973 17.1308267 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 10/11/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 5848694.146 238.3136723 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 10/11/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 283491.0012 25.7719092 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/11/2017 IE00BYTYHQ58 30041978 USD 7353690.396 0.2447805 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 10/11/2017 IE00BYMB4Q22 113028 EUR 17219514.94 152.3473382 ETP



