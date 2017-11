Berlin (ots) - Ob Begrünung des Bürodachs, Entsiegelung des Schulhofs oder Maßnahmen zum Hochwasserschutz - das Kompetenzzentrum für Klimafolgen und Anpassung (KomPass) im Umweltbundesamt (UBA) zeichnet wieder Projekte zur Anpassung an den Klimawandel aus.



Bewerbungen sind bis zum 11. März 2018 in drei Kategorien möglich:



Kategorie 1: private und kommunale Unternehmen Kategorie 2: Bildungs- und Forschungseinrichtungen Kategorie 3: Vereine, Verbände, Stiftungen



Weitere Informationen zum Wettbewerb sowie das Bewerbungsformular gibt es auf www.uba.de/blauerkompass. Die Organisation des Wettbewerbs hat die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online übernommen.



Viele gute Beispiele für Klimaanpassung



"Hitzewellen, Stürme und Starkregen: Die Folgen des Klimawandels sind bereits heute spürbar. Neben dem Klimaschutz wird deshalb immer wichtiger, dass wir uns für die Folgen des Klimawandels wappnen. Die besten lokalen und regionalen Anpassungsprojekte werden mit dem Blauen Kompass ausgezeichnet", sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online.



Eine Jury mit Experten aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft wird im Mai 2018 die Sieger der drei Kategorien auswählen. Außerdem wird ein Publikumspreis vergeben. Über den Gewinner dieses Preises wird ab Ende April 2018 online abgestimmt - in der KomPass-Tatenbank (www.uba.de/tatenbank), einer Plattform für erfolgreiche Anpassungsbeispiele.



Preisverleihung im Bundesumweltministerium in Berlin



Die Siegerprojekte des "Blauen Kompass" werden im Juni 2018 im Bundesumweltministerium in Berlin ausgezeichnet. Alle vier Gewinner erhalten jeweils eine Trophäe für ihre Einrichtung sowie Unterstützung bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Zu jedem Projekt wird außerdem ein Kurzfilm gedreht, der auf der Preisverleihung präsentiert und den Gewinnern für ihre Kommunikation zur Verfügung gestellt wird.



Über den Wettbewerb "Blauer Kompass" und die co2online gemeinnützige GmbH



Das Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung im Umweltbundesamt zeichnet bereits zum dritten Mal erfolgreiche Anpassungsprojekte mit dem "Blauen Kompass" aus. Bewerben können sich Unternehmen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Stiftungen, Vereine und Verbände. Die gemeinnützige co2online GmbH (http://www.co2online.de) hat die Organisation des diesjährigen Wettbewerbs übernommen.



co2online setzt sich für die Senkung des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Seit 2003 helfen die Energie- und Kommunikationsexperten privaten Haushalten, ihren Strom- und Heizenergieverbrauch zu reduzieren. Mit onlinebasierten Informationskampagnen, interaktiven EnergiesparChecks und Praxistests motiviert co2online Verbraucher, mit aktivem Klimaschutz Geld zu sparen.



