Zürich (ots) - Das Finanzdienstleistungsgesetz (Fidleg) wird

weitreichende Konsequenzen für die Anlageberatung haben. Nach

aktuellem Stand der parlamentarischen Beratungen dürften eine

zertifizierte Weiterbildung und die Eintragung in ein Register für

Anlageberaterinnen und Anlageberater obligatorisch werden. Von Fidleg

ausgenommen bleiben die Versicherungen, doch dürfte das

Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) in den verschiedenen Punkten

entsprechend angepasst werden. Damit wird die Finanzberatung noch

stärker im Spannungsfeld zwischen Regulierung und Kundenbedürfnissen

stehen.



Was bedeutet diese Entwicklung für Beraterinnen und Beratern in

der Finanzbranche - was bringen diese Neuerungen für die

Weiterbildung und die Zertifizierung mit sich? Diesen Fragen geht das

öffentliche Panel der IAF nach.



Ein hochkarätiges Podium vermittelt die Sichtweise der Banken und

Versicherungen sowie der Anbieter von Zertifizierungen.



Panelteilnehmer:

Lukas Gähwiler, Verwaltungsratspräsident UBS Switzerland AG

Thomas Steiger, Leiter Distribution, Mitglied GL, Zurich (Schweiz)

Marco Baur, CEO, SVAG Schweizer Vermögensberatung AG; Präsident des

Vorstands, IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Andreas Lenzi, Leiter Personenzertifizierung, SAQ Swiss Association

for Quality

Matthias Stettler, Geschäftsführer, VBV Berufsbildungsverband der

Versicherungswirtschaft



Der Event findet statt am

Dienstag, 14. November 2017, 17:30 Uhr

Hotel Marriott, Neumühlequai 42, 8006 Zürich

7 Gehminuten vom HB Zürich.



