Wien - In den kommenden Tagen werden in der Eurozone weitere BIP-Schnellschätzungen für das dritte Quartal veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Allerdings fehle diesen Terminen ein wenig die Brisanz. Erstens lägen für einige Länder der Eurozone ohnehin schon Ergebnisse vor. Zweitens seien zuletzt von prominenten nationalen und internationalen Wirtschaftsforschungsinstituten neue Prognosen vorgestellt worden, welche allesamt eine anhaltend gute Konjunkturlage bescheinigen würden (z.B.: Deutscher Sachverständigenrat, EU-Kommission). Die Q3-BIP-Zahlen für die großen Euroländer Deutschland, Italien und die Niederlande würden wohl dieses Bild von der Wirtschaftsentwicklung untermauern. Des Weiteren sollten die Umfragen des ZEW-Instituts Beachtung finden. Sowohl in Deutschland als auch in der gesamten Eurozone sollten sich nach Meinung der Analysten der RBI die Konjunkturerwartungen verbessert haben.

