Laut der Washington Post vom 12. November 2017 werden diese Woche mehr als 400 Millionäre und Milliardäre einen Brief an den Kongress senden, in dem sie sich gegen eine Reduzierung der Steuern für Reiche aussprechen. Zu den Unterzeichnern gehören Doktoren, Rechtsanwälte, Unternehmer und leitende Angestellte, denn sie sind der Meinung, dass eine Steuerreduzierung der ...

