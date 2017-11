Weil Präsident Trump sich gegen sie entschied, wird Janet Yellen nach nur vier Jahren aus ihrem Amt der US-Notenbankchefin ausscheiden. Ihre Karriere innerhalb des Führungsgremiums ist damit nicht zwangsläufig beendet.

Die Tür für einen Verbleib von US-Notenbankchefin Janet Yellen in der Führungsetage der Fed ist laut einem Top-Währungshüter weiter offen. Der Präsident des Fed-Ablegers von Philadelphia, Patrick Harker, sagte am Montag in Tokio, diese Frage sei noch nicht entschieden.

Yellen wird Anfang Februar nach vier Jahren an der Spitze der mächtigsten Notenbank der Welt von dem ...

