Paris - Auch in der neuen Woche ist es an Europas Aktienmärkten leicht abwärts gegangen. Die Saison der Geschäftsberichte von Unternehmen läuft allmählich aus, so dass von dieser Seite die Impulse nun ausbleiben. Potenzielle Käufer schienen derzeit "noch weiter an der Seitenlinie abwarten zu wollen, wohin die Reise geht", schrieb der Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Der EuroStoxx-50 als Leitindex für die Aktien der Eurozone gab am Montagvormittag um 0,1 Prozent auf 3590,30 Punkte leicht nach. Es war der sechste Börsentag in Folge mit Verlusten. Vom jüngsten Hoch bei knapp über 3700 Punkten ist der Index mittlerweile um gut 3 Prozent zurückgefallen.

Anleger könnten zunächst noch Inflationsdaten im Oktober ...

