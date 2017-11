Lesen Sie hier den aktuellen Monatsbericht von Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak (LOYS AG).

Während die Blätter der Bäume in den letzten vier Wochen ihr buntes Farbenspiel aufführten, nahm der Oktober an der Börse ein goldenes Gepräge an. Den Humus für die fortgesetzte Aufwärtsentwicklung fanden die Aktienmärkte in anziehenden konjunkturellen Wachstumsraten und der Gewissheit langfristig niedriger Zinsen.