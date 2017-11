FRANKFURT (dpa-AFX) - Ströer -Aktien haben auch am Montag weiter vom gestiegenen Geschäftsoptimismus des Werbevermarkters und Medienkonzerns profitiert. Sie kletterten am Vormittag auf ein Zweijahreshoch bei 61,91 Euro. Zuletzt notierten sie noch 0,46 Prozent im Plus bei 61,01 Euro, nachdem sie am Freitag um mehr als 7 Prozent nach oben geschnellt waren.

Vor dem Wochenende hatte der Konzern mit seinen Zahlen für das dritte Quartal die Markterwartungen übertroffen und für 2018 weiteres Wachstum in Aussicht gestellt.

Analyst Lucas Boventer von Warburg Research bezeichnete den Geschäftsausblick in einer Studie am Montag als vielversprechend. Die strategischen Maßnahmen von Ströer, in den regionalen, mittelständischen deutschen Markt vorzudringen, zahlten sich aus. Der Experte bestätigte seine Kaufempfehlung mit einem Ziel von 70 Euro./mis/oca

ISIN DE0007493991

