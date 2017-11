Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv:

Bern - Der Bundesrat will das heutige Bildungs-Spitzentreffen nutzen, um einseitig zustimmende Meinungen zum Programm «Grundkompetenzen am Arbeitsplatz» zu demonstrieren. Der sgv kritisiert dieses Programm, das den Herausforderungen der Digitalisierung in keiner Art und Weise gerecht wird. Es ist mit der Praxis und mit der Realität in der Arbeitswelt viel zu wenig abgestimmt. Das Vorgehen wirft auch ein sehr zweifelhaftes Licht auf die Budgetierungspraxis des Bundesrates im Bereich der Bildungspolitik. Trotz Kürzungen für 2018 in der Höhe von rund 200 Millionen Franken im Voranschlag 2018 werden Mittel, die durch die Absage von Worldskills in Basel frei geworden sind, gleich wieder in zweifelhafte Ersatzprojekte gesteckt.

Das Programm «Grundkompetenzen am Arbeitsplatz will Arbeitnehmende mit Kursen in «Lesen, Schreiben, mündliche Ausdrucksfähigkeit in einer Alltagssprache, Alltagsmathematik sowie Grundkenntnisse im Bereich IKT» für die Herausforderungen der Digitalisierung befähigen. Das ist ...

