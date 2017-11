München (ots) - Das Schweizer Start-up Dextra Versicherungen AG erhöht sein Aktienkapital und gewinnt namhafte Investoren: die Versicherungsgruppe die Bayerische und die im Vorsorgebereich tätige Pax. Beide halten nach der ordentlichen Kapitalerhöhung vom Oktober 2017 gemeinsam mit der Dextra Rechtsschutz AG mehr als 65 Prozent des Aktienkapitals. Die restlichen 35 Prozent sind im Besitz privater Investoren.



Damit stellt sich die Dextra Versicherungen AG, ein Anbieter von Kfz-Versicherungen, optimal auf, denn mit diesen strategischen Beteiligungen ist ein Know-how-Austausch verbunden, der zu Synergieeffekten führen wird.



Patrick Eugster, CEO Dextra Versicherungen AG, zeigt sich hocherfreut über die neue Investorengruppe: "Zusammen mit dem Know-how, welches unsere Partner gemeinsam einbringen, ist die Dextra bestens gewappnet für einen ertragreichen Wachstumskurs."



"Dextra ist ein hochinnovatives Unternehmen, das eine einzigartige Form der digital basierten Autoversicherung offerieren wird", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Wir sind stolz, den Versicherer an den Markt begleiten zu dürfen und versprechen uns noch viel aufregende Produktneuerungen." Gräfer zieht zugleich in den Verwaltungsrat des Unternehmens ein.



Typisch für die bereits etablierte Marke Dextra sind starke Kundenorientierung und hohe Service-Qualität durch effiziente Organisation des Versicherungsbetriebs. So findet der Austausch mit Kunden und Vertriebspartnern über modernste Plattformen statt und die maßgeschneiderte Versicherungssoftware erlaubt kurzfristige Anpassungen an sich ändernden Kunden- und Marktbedürfnissen. Neuartige Produkte, kombiniert mit flexibler Technologie und automatisierten Prozessen, sollen dem Start-up helfen, zum innovativsten Autoversicherer der Schweiz zu werden.



Ein erfahrenes Team arbeitet gemeinsam am Erfolg des jungen Unternehmens. Das Management-Team der Dextra Versicherungen AG besteht aus ausgewiesenen Versicherungsfachleuten mit langjähriger Erfahrung im Versicherungsgeschäft.



Die Dextra Versicherungen AG wurde 2016 durch den Kassensturz-Testsieger Dextra Rechtsschutz AG gegründet und wird voraussichtlich 2017 den operativen Betrieb im Autoversicherungsgeschäft aufnehmen. Weitere Informationen über die Dextra Versicherungen AG auf der Website www.dextra.ch.



OTS: die Bayerische newsroom: http://www.presseportal.de/nr/36847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_36847.rss2



Pressekontakt: Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerische Wolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München, Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258 E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.de