Die Börsenblogger um 12: DAX - Kein allzu großer Schaden, ProSiebenSat.1 mit dem Versuch einer Erholung

Auch zu Beginn der neuen Woche bleibt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt eingetrübt. Der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) muss am Montagmittag leichte Kursverluste hinnehmen. Die gute Nachricht ist jedoch, dass trotz des jüngsten Rücksetzers kein allzu großer Schaden angerichtet wurde und sich die Rekordstände weiterhin in greifbarer Nähe befinden.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,1% 13.116

MDAX -0,3% 26.425

TecDAX -0,3% 2.484

SDAX -0,3% 11.673

Euro Stoxx 50 -0,2% 3.587

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004), Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) und ProSiebenSat.1 (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770). Vor allem im Fall der zuletzt so arg gebeutelten ProSiebenSat.1-Aktie dürften Anleger über eine, wenn auch kleine, Erholung froh sein.

