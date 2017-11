Deutschland braucht jährlich eine neu installierte Photovoltaik-Leistung von zehn Gigawatt. Dies ist eine der Kernforderungen der Vereinigung, mit denen sie sich an die nächste Bundesregierung wendet.Der Photovoltaik-Zubau in Deutschland muss vervielfacht werden. "Die neue Bundesregierung muss für eine Marktbelebung den EEG-Rahmen neu setzen", fordert daher Carsten Tschamber, Geschäftsführer des Solar Clusters Baden-Württemberg. Die Vereinigung hat einen Zehn-Punkte-Plan mit Forderungen erarbeitet, die die Photovoltaik-Nachfrage in Deutschland wieder spürbar beleben sollen. So müsse etwa der jährliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...