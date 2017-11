Neitzel & Cie: Portfolio des "Zukunftsenergien Deutschland 4" wächst

Das Portfolio des Angebots Zukunftsenergien Deutschland 4 wurde um PV-Anlagen in Thüringen und Sachsen erweitert. Der Immobilienspezialist ZBI gibt währenddessen die Auflösung des ZBI Professional 6 bekannt - die Kurzmeldungen im Überblick.

Das Hamburger Emissionshaus hat die Kaufverträge für vier Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von je rund 750 Kilowatt peak unterzeichnet. Nach Dachsanierungen der landwirtschaftlich genutzten Gebäude seien die Inbetriebnahme sowie der Netzanschluss für Januar bis Ende März 2018 vorgesehen. Die Gesamtkosten lägen bei 3,4 Millionen Euro. Eine EEG-Vergütung von 11,07 Cent pro Kilowattstunde sei über 21 Sommer gesichert. In Thüringen sind nach Angaben des Initiators inzwischen 4,8 Megawatt ans Netz angeschlossen. Die letzten der insgesamt sieben Photovoltaik-Anlagen speisen seit Ende Oktober Strom ein. Zwei der Dachanlagen haben bereits im August den Betrieb aufgenommen. Der Gesamtkaufpreis liegt bei 5,78 Millionen Euro. Verteilt sind die Anlagen auf die Standorte Abteroda, Dankmarshausen, Dippach (zwei Anlagen), Horschlitt und Arnstadt in Thüringen sowie Hoyerswerda in Sachsen. Die EEG-Vergütung beträgt 11,07 Cent pro Kilowattstunde. Wer sich noch an der Vermögensanlage "Zukunftsenergien Deutschland 4" beteiligen möchte, hat noch bis zum 28. Dezember 2017 Gelegenheit. Dann soll das Angebot geschlossen werden.

