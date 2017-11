Potsdam (ots) - Die Tage, in denen die Patientenakte Hoheitsgebiet der Mediziner war, sind gezählt. Kaum ein Bereich ist in punkto Digitalisierung so stark im Umbruch wie das Gesundheitswesen.



Auf dem MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM wird die Systema Datentechnik gemeinsam mit der MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFERENCE und der DGSP (Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention) ihr neues Produkt - cos h life präsentieren.



cos h life - die Gesundheitsplattform On-Demand für Fitness, Health & Lifestyle ist modular aufgebaut und ermöglicht den sicheren Zugriff auf eigene Gesundheitsdaten, sowie den reibungslosen Datenaustausch, basierend auf den internationalen Standards der IHE (Integrating the Healthcare Enterprise).



cos h life wird auf einer innovativen Bodyscan-Station vorgestellt. Anhand zentraler Vitalparameter wird die körperliche Fitness und der Gesundheitsstatus analysiert, digital dargestellt und erste medizinische Empfehlungen gegeben.



Bestandteil von cos h life ist der Health & Fitness Check powered by DGSP mit Fragebogen, die Messung der körperlichen Fitness anhand der Herzfrequenzvariabilität sowie Parameter wie Blutdruck und Puls. Auch die Körperzusammensetzung, das heißt Wasserhaushalt, Muskelmasse in Relation zum Körpergewicht wird analysiert. Weitere Schwerpunkte sind das Gesundheitsjournal, Telemedizin und die Apple Health Kit Integration. Systema Datentechnik setzt mit cos h life verstärkt auf Prävention, Fitness und Gesundheit. Im kommenden Jahr fokussiert sich Systema Datentechnik, im Rahmen von Weiterentwicklungen, auf Ambient Care und Artifical Intelligence.



Ausgehend vom Patienten/Bürger als Mittelpunkt des Gesundheitswesens kooperiert Systema Datentechnik mit Gesundheitsdienstleistern und Partnern wie DGSP, Telekom Healthcare Solutions, Cisco, Fujifilm, Tiani Spirit und der Universität zu Lübeck.



Überzeugen Sie sich selbst und erleben Sie das aktuell nutzerfreundlichste und innovativste Gesundheitsprodukt.



Sie finden cos h life auf dem Medica Connected Healthcare Forum in Halle 15, Stand C24.



