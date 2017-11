Berlin (ots) - Tom Strohschneider, seit Sommer 2012 Chefredakteur von »neues deutschland«, verlässt zum 31. Dezember 2017 auf eigenen Wunsch die in Berlin erscheinende Sozialistische Tageszeitung.



Redaktion und Verlag bedauern diesen Schritt außerordentlich. Der 43-Jährige hatte in den letzten fünf, wirtschaftlich nicht einfachen Jahren mit enormer Tatkraft, großer Leidenschaft, journalistischer Qualität und intensivem physischen Einsatz das Gesicht und den Inhalt der Zeitung geprägt. Dafür gilt ihm der Dank aller, die mit ihm im Unternehmen zusammenarbeiten konnten.



Ab sofort übernimmt der stellvertretende Chefredakteur, Wolfgang Hübner, bis zur Neuberufung einer Chefredakteurin oder eines Chefredakteurs die Leitung der Redaktion. Der 58-Jährige gehört der Redaktion seit langem an und hatte bereits Ende 2016/Anfang 2017 diese Aufgaben vorübergehend wahrgenommen. Hübner wird sich auf die Weiterentwicklung der vielfältigen journalistischen Angebote des Unternehmens konzentrieren.



Tom Strohschneider bleibt »neues deutschland« in Zukunft als Autor erhalten. Er wird darüber hinaus einen der Gesellschafter der ND GmbH, die communio eG, bei der Entwicklung neuer journalistischer Projekte beraten und unterstützen.



