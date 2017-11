Denver (ots/PRNewswire) - TYAN®, ein branchenführender Design-Hersteller von Serverplattformen und ein Tochterunternehmen der MiTAC Computing Technology Corporation, stellt auf der SC17 vom 13. bis 16. November im Colorado Convention Center in Denver seine neue Reihe mit HPC- und Speicher-Serverplattformen vor.



"Das führende Portfolio von TYAN mit HPC-Serverplattformen basiert auf den skalierbaren Intel® Xeon®-Prozessoren und ist dazu ausgelegt, datenintensive und kognitive Rechenarbeiten für HPC-, künstliche Intelligenz- und technische Computing-Märkte zu beschleunigen", erläuterte Danny Hsu, Vizepräsident des TYAN-Geschäftsbereichs der MiTAC Computing Technology Corporation. "TYAN liefert seinen HPC-Kunden die nötige Flexibilität mit einer Reihe an Servern und Mainboards, die so designt sind, dass unsere Kunden ihre eigenen Lösungen zusammenstellen oder direkt in vorhandenen IT-Umgebungen bereitstellen können."



Thunder HX-Produktlinie: Optimiert für Anwendungen mit HPC und künstlicher Intelligenz



Mit Inferenz-Performance und einem hohen Maß an Datengenauigkeit in Echtzeit sind TYANs Thunder HX FA77-B7119 (http://www.tyan.com/Barebones_FA77B7119_B7119F77V14HR-2T-N) und Thunder HX GA88-B5631 (http://www.tyan.com/Barebones_GA88B5631_B5631G88V2HR-2T-N) für viele der aufkommenden kognitiven Rechenarbeiten wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz optimiert. 4U FA77-B7119 unterstützt zwei skalierbare Intel Xeon-Prozessoren, 24 DIMM-Steckplätze und bis zu 11 PCIe x16-Steckplätze (oder 21 PCIe x8). GA88-B5631 ist ein 1U-Server mit 12 DIMM-Steckplätzen, bis zu 5 PCIe x16-Steckplätzen und einem skalierbaren Intel Xeon-Prozessor. Damit ist dieser ein HPC-Server mit der branchenweit höchsten Dichte am Markt.



Die Thunder HX FT77D-B7109 (http://www.tyan.com/Barebones=FT77DB71 09=B7109F77DV14HR-2T-N=description=EN) ermöglicht die Installation eines 9. PCIe x16-Steckplatzes neben den 8 doppelbreiten Hochleistungs-Beschleunigerkarten. Das Design ist optimal für NVMe-Bereitstellung oder Hochgeschwindigkeitsnetzwerke wie 100 Gigabit EDR Infiniband, 100 Gigabit Ethernet oder 100 Gigabit Intel Omni-Path Fabric. Die Plattform ist spezialisiert für sehr hohe parallele Arbeitsbelastungen wie wissenschaftliches Rechnen, genetische Sequenzierung, Öl- und Gasentdeckung, Gesichtserkennung in großem Umfang und Kryptografie.



TYANs Thunder HX FT48T-B7105 (http://www.tyan.com/Barebones_FT48TB7105_B7105F48TV4HR-2T-N) ist eine Pedestal-Workstation-Plattform mit skalierbaren Dual-Socket-Intel-Xeon-Prozessoren und insgesamt 6 PCIe x 16-Steckplätzen und Platz für bis zu 5 Hochleistungsgrafikkarten für Workstations. Diese hochwertige Workstation liefert das Höchstmaß an I/O für den professionellen Poweruser und ist für 3D-Rendering und Bildverarbeitung ausgelegt. Die Thunder HX FT48B-B7100 (http://www.tyan.com/Barebones_FT48BB7100_B7100F48BV10HR-N) ist eine skalierbare Plattform, die auf 4U-Dual-Socket-Intel-Xeon-Prozessoren basiert und insgesamt 7 PCle-Steckplätze einschließlich 4 in x16 Lanes und 3 in x8 Lanes hat. Die Plattform ist ideal für industrielle Automation und Anwendungen mit Videoaufnahmen in großem Umfang.



Die Thunder SX-Produktlinie liefert Datenzentren, Unternehmen und in der Cloud außergewöhnliche Performance, Dichte und Skalierbarkeit



Die Speicherplattformen von TYAN umfassen eine breite Palette an Hardwarespezifikationen. Der Thunder SX FA100-B7118 (http://www.tyan.com/Barebones_FA100B7118_B7118F100V100HR) ist der Flaggschiff-Speicherserver von TYAN, der skalierbare Dual-Socket-Intel-Xeon-Prozessoren unterstützt und Platz für 100 3,5-Zoll-Laufwerke in einer 4U-Halterung bietet. Die Plattform ist sowohl für Anwendungen im Bereich Cold Storage und Objektspeicherung in großem Umfang wie Lustre geeignet.



TYANs Thunder SX TN76-B7102 (http://www.tyan.com/Barebones_TN76B7102_B7102T76V12HR-2T-N) ist eine Speicherplattform, die auf skalierbaren 2U-Dual-Socket-Intel-Xeon-Prozessoren basiert. Mit der maximalen Erweiterung auf bis zu 8 PCIe-Steckplätze kann der Benutzer mit der TN76-B7102 verschiedene Kombinationen aus einer Reihe von Erweiterungskarten zusammenstellen. Die Plattform ist so ausgelegt, dass sie Intels On-CPU 100 Gb/s Omni-Path Networking Fabric unterstützt und ideal für viele Big-Data-Anwendungen einschließlich Big-Data-Analysen, In-Memory-Datenbanken und Datenvisualisierung ist.



Die 1U-Serverplattform Thunder SXGT62F-B5630 (http://www.tyan.com/Barebones_GT62FB5630_B5630G62FV10HR) ist für einen hybriden NVMe/SATA-Cache-Datenspeicher entworfen, der bis zu 8 NVMe U.2 Hot-Swap-Drives mit einem OCP v2.0 LAN Mezzanine unterstützt. Durch das CPU-Einzelsockel-Design wird eine ideale Plattform für Workloads geboten, die am besten innerhalb einer NUMA-Domain funktioniert und große Mengen von High-Speed-Flash wie viele Media-Streaming-Anwendungen fordert.



