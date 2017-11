Munsbach - Die Sparer Kerneuropas verlieren durch die anhaltende Niedrigzinsphase massiv Geld, so die Experten von ETHENEA.Man könnte fast von einer gigantischen Enteignungsphase sprechen, vor der alle die Augen verschließen würden. Ein baldiges Ende dieser Phase sei nicht in Sicht - und das, obwohl sich das wirtschaftliche Umfeld in der Eurozone seit Beginn der sogenannten unkonventionellen Geldpolitik der EZB Anfang 2015 deutlich gebessert habe.

