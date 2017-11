Der Iran hofft auf eine Rückkehr Saad al-Hariris in den Libanon, wie die Regierung erklärte. In einem Fernseh-Interview verkündete der zurückgetretene Regierungschef am Sonntag eine baldige Rückkehr in den Libanon.

Der Iran hat positiv auf Äußerungen des in Saudi-Arabien zurückgetretenen libanesischen Regierungschefs Saad al-Hariri reagiert. Hariris Interview gebe Anlass für "eine geringe Hoffnung auf die Möglichkeit seiner Rückkehr in den Libanon", erklärte am Montag ein Sprecher des iranischen Außenministeriums dem staatlichen ...

