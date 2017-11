Berlin (ots) - Martin Burkert, Vorsitzender der Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion, zur einstimmigen Nominierung Natascha Kohnens im Landesvorstand der BayernSPD zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2018:



Gratulation, liebe Natascha, zu Deiner Nominierung zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl! Wie der Landesvorstand, so steht auch die Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion hinter Dir. Du kannst mit unserer vollen Unterstützung rechnen.



Egal, ob Seehofer oder Söder: Es ist Zeit, die CSU abzulösen. Mit Deinem authentischen und glaubwürdigen politischen Stil kannst Du unserer Partei in Bayern wieder zur Stärke verhelfen. Für diese Herausforderung wünsche ich Dir viel Kraft und Ausdauer. Auch im Namen der gesamten SPD-Landesgruppe sage ich: Auf uns kannst Du Dich verlassen.



