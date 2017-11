Hannover (ots) - Volkswagen Nutzfahrzeuge lieferte von Januar bis einschließlich Oktober 410.900 Fahrzeuge an Kunden in aller Welt aus. Das entspricht einem Plus von 5,1 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum.



In Westeuropa stiegen die Fahrzeugauslieferungen in den ersten zehn Monaten um 2,6 Prozent auf 277.300 Fahrzeuge. In Frankreich wurden 18.300 Fahrzeuge an Kunden übergeben (+15,7 Prozent), in Italien waren es 10.500 Fahrzeuge (+13,7 Prozent) und in Spanien 12.400 Fahrzeuge (+12,0 Prozent). In Deutschland wurden 101.600 Einheiten (-0,7 Prozent) und in Großbritannien 39.000 Einheiten (-6,0 Prozent) ausgeliefert.



In Osteuropa stiegen die Auslieferungen der Marke um 17,1 Prozent auf 32.900 Fahrzeuge.



In Nordamerika (Mexiko) stiegen die Auslieferungen mit 8.500 Einheiten um 30,3 Prozent. Auch in Südamerika (+24,7 Prozent auf 34.400 Fahrzeuge) und in der Region Asien-Pazifik (+19,3 Prozent auf 21.400 Fahrzeuge) lieferte Volkswagen Nutzfahrzeuge mehr Fahrzeuge als im Vorjahr aus.



Die Märkte in Afrika (-4,0 Prozent auf 12.100 Fahrzeuge) und Nahost (-12,9 Prozent auf 24.300 Fahrzeuge) verbuchten Rückgänge.



Übersicht der weltweiten Fahrzeugauslieferungen von Januar bis Oktober:



- 170.100 Fahrzeuge der T-Baureihe (163.100; +4,3 Prozent) - 137.800 Fahrzeuge der Caddy-Baureihe (131.500; +4,8 Prozent) - 65.200 Fahrzeuge der Amarok-Baureihe (57.600; +13,2 Prozent) - 37.800 Fahrzeuge der Crafter-Baureihe (38.800; -2,5 Prozent)



Im Einzelmonat Oktober erzielte die Marke ein Auslieferungsplus von 7,1 Prozent (43.000 Fahrzeuge), das vor allem von den um 24,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegenen Auslieferungen des neuen Crafter getragen wurde.



