Der beste Platz für den Sonnenuntergang in Hongkong mit einem 270-Grad-Panorama des Victoria-Hafens



Hongkong (ots/PRNewswire) - Harbour City ist seit über 50 Jahren eine Institution, die Hongkongs größtes Einkaufszentrum beherbergt und schon immer mit dem Wachstum von Hongkong Schritt zu halten versucht. Die auf dem Dach des neuen Ocean Terminal-Erweiterungsbaus von Harbour City befindliche Aussichtsplattform "Ocean Terminal Deck" ist jetzt kostenlos für die Öffentlichkeit zugänglich. Das fünfstöckige Gebäude befindet sich am Ende des Ocean Terminal; in erstklassiger Lage, vom Meer umgeben, ragt das Terminal weit in den Victoria-Hafen hinein.



Zur Anzeige der Multimedia-Pressemitteilung klicken Sie bitte auf: http://www.prnasia.com/mnr/harbourcity_20171113.shtml



Foto-Link zum neuen Erweiterungsbau des Ocean Terminal:



https://www.dropbox.com/sh/82f3l8harplrkpa/AABXwsobmGbL0Ln3cB6-VM_ Pa?dl=0



Genießen Sie atemberaubende Aussichten auf den Victoria-Hafen von der Plattform mit 270-Grad-Panorama



Das neue Gebäude wurde von Foster + Partners entworfen, einer international renommierten Architekturfirma, mit dem Ziel, es durch die optimale Nutzung der geografischen Vorteile von Harbour City und mit Hafenausblicken aus verschiedenen Perspektiven zum neuen Wahrzeichen von Hongkong zu machen. Die Dachterrasse "Ocean Terminal Deck" ist jetzt für Besucher kostenlos zugänglich, damit sie die herrlichen Ausblicke auf Hongkong genießen können. Die direkt am Wasser gebaute Plattform mit ihrem 270-Grad-Panorama des Victoria-Hafens und atemberaubenden Aussichten auf Hong Kong Island und Kowloon ist jetzt der beste Aussichtspunkt für Sonnenuntergänge und Hongkong bei Nacht und wird sich mit Sicherheit zu einem bekannten Wahrzeichen und einer Touristenattraktion von Hongkong entwickeln.



11 Restaurants mit Hafenaussicht und kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt



Die Pächter des Anbaus sind in erster Linie Restaurants, die durchweg herrliche Hafenausblicke und Tische im Freien anbieten, damit ihre Kunden zusammen mit der hervorragenden internationalen Küche auch die bezaubernde Aussicht auf den Victoria-Hafen genießen können.



5 Restaurants wurden bereits eröffnet: Hexa (Guangdong), Tsukada Nojo (japanisch), Xi He Ya Yuan (Peking), Paper Moon (italienisch) und ANA Ten (japanisch). 2 weitere Restaurants sollen bis Ende 2017 ihre Türen öffnen: A Nu Retrouvez-vous (französisch) und Fu Rong (Sichuan). Die restlichen 4 Restaurants sollen im Laufe des Jahres 2018 eröffnet werden und eine noch größere Auswahl an internationalen kulinarischen Köstlichkeiten zur Erfüllung aller Kundenansprüche anbieten.



Veranstaltungsbereiche bieten dem Publikum einen Platz für Happenings



"Ocean Terminal Deck" ist nicht nur eine 270-Grad-Aussichtsplattform, sondern auch ein Veranstaltungsort. Dieser besteht aus 2 Veranstaltungsbereichen im Freien mit einer Fläche von je nahezu 6.500 Quadratfuß. Einer davon ist eine natürliche Rasenfläche, auf der sich die Besucher frei bewegen können. Eine Tribüne mit Blick auf die Freilichtbühne bietet Platz für bis zu 200 Zuschauer, und damit kann Harbour City sein Unterhaltungsangebot weiter diversifizieren.



Teilen Sie unvergessliche Momente und thematische Aktivitäten



Harbour City wird ein breites Spektrum von Vorstellungen und Veranstaltungen im neuen Gebäude und auf dem "Ocean Terminal Deck" abhalten, um sowohl den Einwohnern als auch Besuchern von Hongkong ein unvergessliches Erlebnis zu bieten - komplett mit prächtigen Ausblicken auf den Victoria-Hafen und den Sonnenuntergang. Harbour City erweiterte gemeinsam mit dem Hong Kong Tourism Board im Oktober 2017 das "Wine & Dine Festival" um eine Reihe zusätzlicher Weinproben und Schönheitswettbewerbe unter dem Titel "Sparkle & Shine" (Funkeln und Glanz). Außerdem wird Harbour City zusammen mit Foster + Partners im November 2017 eine Architekturausstellung des neuen Gebäudes organisieren, um die Geschichte des Ocean Terminal-Gebäudes sowie das architektonische Konzept und die Besonderheiten des Anbaus der Öffentlichkeit vorzustellen.



Bau von Hongkongs neuem Wahrzeichen und weiterer Touristenattraktion



Der neue Ocean Terminal-Erweiterungsbau von Harbour City verbessert nicht nur das Kreuzfahrtterminal, sondern bietet Touristen auch neue Restaurations-, Freizeit- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Durch diese Expansion bleibt Harbour City, das erste und größte Einkaufszentrum in Hongkong, marktführend und fördert den Tourismus in Hongkong, indem es Hongkong und Harbour City zu einem Reiseziel macht, das man nicht verpassen sollte.



Wichtige Fakten zum neuen Erweiterungsbau des Ocean Terminal in Harbour City



Einkaufsbereich ca. 100.000 Quadratfuß des neuen Anbaus Stockwerke 5 Pächter 14 insgesamt Informationen - 11 Restaurants mit zu den Blick auf den Hafen und Restaurants Tischen im Freien - 5 sind bereits offen: Hexa, Tsukada Nojo, Xi He Ya Yuan, Paper Moon und ANA Ten. - A Nu Retrouvez-vous und Fu Rong sollen bis Ende Dezember 2017 eröffnet werden. Die Anlagen - Aussichtsplattform mit 270-Grad-Panorama des Victoria-Hafens, "Ocean Terminal Deck" - 2 Veranstaltungsbereiche, darunter eine natürliche Rasenfläche mit je 6.500 Quadratfuß - Freilichtbühne (mit ca. 200 Zuschauerplätzen) - Be- und Entladebereich Öffnungszeiten 07:00-24:00 Uhr (unterschiedlich je nach den Öffnungszeiten der einzelnen Restaurants)



Video - http://www.youtube.com/watch?v=aQ9K0xqV9YE



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/600811/Harbour_City_Ocean_T erminal_Deck.jpg



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/600814/Ocean_Terminal_Deck_Sunset.jpg



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/600813/Victoria_Harbour.jpg



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/600812/Ocean_Terminals_dini ng_outlets.jpg



Logo - http://photos.prnasia.com/prnh/20140721/8521404095LOGO



OTS: Harbour City newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119218 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119218.rss2



Pressekontakt: Harbour City Estates Limited: Andrew Yeung Senior Manager - Promotions & Advertising +(852)-2118-8674 andrewyeung@harbourcity.com.hk



Florence Man Promotions & Advertising Manager +(852)-2118-8623 florenceman@harbourcity.com.hk