London - Italienische Staatsanleihen waren in den vergangenen Jahren kein gutes Geschäft, so die Experten von Legal & General Investment Management (LGIM).Auch die Zukunft scheine nicht sonderlich rosig: Das Land sei hoch verschuldet, die politische Lage sei instabil und im Mai 2018 stünden Wahlen an, deren Folgen nicht abzuschätzen seien. "Wer jedoch allzu negativ nach Italien schaut, lässt Chancen ungenutzt verstreichen", sage Christopher Jeffery, Fixed Income Strategist bei Legal & General Investment Management. Denn mit langfristigen Investments könnten Investoren trotz des pessimistischen Stimmung eine satte Rendite erwirtschaften.

