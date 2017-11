Die meisten europäischen Indizes eröffneten zu Beginn der Handelswoche leicht höher DAX® findet Unterstützung in der Nähe des 23,6% Fibonacci-Retracements Der japanische Nikkei (JAP225) verliert vor Ende des Handelstages erneut stark an Wert Berichtssaison beim DAX® nähert sich dem Ende: Umsätze können Erwartungen erfüllen, Gewinne enttäuschten allerdings

Zusammenfassung:An den europäischen Aktienmärkte war der Start in die Handelswoche recht positiv. Die wichtigsten Indizes konnten heute Morgen einen leichten Zuwachs aufweisen. Der britische FTSE100 (UK100) schneidet, aufgrund des schwächelnden Pfunds, am besten ab. Allerdings steht die optimistische Stimmung an den europäischen Märkten deutlich im Kontrast zu den enttäuschenden Zahlen aus Japan. Der Nikkei (JAP225) verlor erneut deutlich an Wert.

Es sieht so aus, als hätte der DE30 vorübergehend Unterstützung beim 23,6-Retracement gefunden. Quelle: xStation 5 Aus charttechnischer Perspektive (Tages-Chart) sieht es so aus, als hätte der DE30 vorübergehend Unterstützung, in der Nähe des 23,6%-Retracements (von der letzten Aufwärtsbewegung), gefunden. Der Unterstützungsbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...