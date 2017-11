Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Aerohive(R) Spectrum Intelligence ermöglicht die smartere Optimierung vonWLAN-NetzwerkenMünchen, 09. November 2017 - Der Visionär und Pionier des Cloud-Networking, Aerohive Networks [1] (NYSE: HIVE), präsentiert eininnovatives Instrument für die Spektralanalyse von Funknetzwerken, mit demKunden und Partner interferenzbedingte Performanceprobleme einfachdiagnostizieren und beheben können.In modernen WLANs kommt es zwangsläufig zu Funkinterferenzen. Verursachtwird das Problem durch WLAN-fähige Geräte wie firmeneigene Laptops undSmartphones, BYOD- und IoT-Geräte, aber auch durch nicht WLAN-fähigeGeräte wie Bluetooth-Headsets, schnurlose Telefone oder Mikrowellengeräte.Mit dem innovativen Aerohive Tool für die Spektralanalyse im Wireless LANkönnen Netzwerkadministratoren Ausmaß und Ursache von Störungen einfacherkennen und die entsprechenden Schritte ergreifen, um eine optimalePerformance ihres WLANs sicherzustellen. Das Tool ist besonders einfach inder Anwendung, da es sich nahtlos in die Alarmierungs- und Troubleshooting-Funktionalität von HiveManager(R) NG einfügt und alle Daten in einerintuitiven grafischen Darstellung veranschaulicht.Ergänzt wird das Troubleshooting von Spectrum Intelligence durch dieFunkkanaloptimierung, die das bewährte ACSP-Protokoll (Aerohive ChannelSelection Protocol) beisteuert. ACSP ist ein fester Bestandteil dereinzigartigen Cooperative-Control-Architektur von Aerohive und ermöglichtAPs, die jeweils besten Funkkanal- und Sendeleistungseinstellungenauszuwählen, um Interferenzen auf ein Minimum zu reduzieren. Im Gegensatzzu vielen handelsüblichen Produkten, bei denen die Kanaleinstellungenmittels Spektralanalyse von Hand evaluiert und angepasst werden, führtACSP diese Aufgabe automatisch durch.Das neue Spectrum Intelligence Tool soll mit anderen Troubleshooting-Werkzeugen integriert und um maschinelles Lernen erweitert werden, so dassletztlich ein vollintegriertes Instrumentarium für die WLAN-Diagnose und -Optimierung zur Verfügung steht.Informationen über Aerohive NetworksAerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichereVerbindung zu allen Informationen, Anwendungen und Erkenntnissen, die siebenötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sicherePlattform bietet Mobilität ohne Einschränkungen. Für unsere Kundenweltweit ist dabei jeder Access Point ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milpitas, Kalifornien. Umweitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns im Internet unterhttp://www.aerohive.com/de/ oder rufen Sie uns unter +49 800 000 4978 an.Außerdem können Sie uns auf Twitter @Aerohive [2] folgen, unseren Blog [3]abonnieren oder Fan unserer Facebook [4]-Seite werden.PRESSEKONTAKTeloquenza pr gmbhTobias Jost, Svenja op gen OorthEmil-Riedel-Straße 1880538 Münchenmailto:aerohive@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

