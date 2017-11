Der österreichische Immobilienkonzern Immofinanz verkauft seine fünf Moskauer Einkaufszentren. Erwerber ist die russische Firma Fort Group. Der Kaufpreis betrage über 900 Millionen Euro.

Der österreichische Immobilienkonzern Immofinanz verkauft seine fünf Moskauer Einkaufszentren an die russische Firma Fort Group. Der Kaufpreis belaufe sich auf 901 Millionen Euro, teilte Immofinanz am Montag mit. Das Geschäft solle bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Die Fort Group sei bisher in St. Petersburg ...

