Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt am Montag eine Reaktion auf die schwache Entwicklung der vergangenen Woche und legt zu. Die Gegenbewegung fällt im Leitindex SMI allerdings eher verhalten aus und ist vor allem den fester tendierenden Schwergewichten zuzuschreiben. Während Roche, Nestlé und Novartis deutlich an Wert gewinnen, brechen auf der Gegenseite die Papiere des Hörsystem-Herstellers Sonova nach schwach aufgenommenen Halbjahreszahlen ein. Kurseinbussen verzeichnen desweiteren auch noch Finanztitel.

Am Markt wird die Stimmung mit Blick auf die günstigen Konjunkturaussichten mehrheitlich aber nach wie vor als gut bezeichnet, auch wenn es in der Vorwoche zum Rücksetzer gekommen war. Einige Kommentatoren begründen die Einbussen mit temporären Gewinnmitnahmen und sehen unmittelbar noch keine Gefahr für eine grosse Korrektur. Gleichzeitig warnen andere Beobachter vor zu viel Optimismus. Auf politischer Ebene findet derzeit der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) auf den Philippinen Beachtung. Wichtige US-Wirtschaftsdaten stehen am Montag derweil keine auf dem Programm.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.55 Uhr 0,35% höher bei 9'166,24 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) ist ins Minus abgerutscht und gibt um 0,15% auf 1'482,02 Punkte nach. Der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt 0,20% auf 10'504,48 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen ...

