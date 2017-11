FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben sich am Montag etwas von ihren jüngsten Kursverlusten erholt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,20 Prozent auf 162,52 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,39 Prozent.

Die Marktteilnehmer seien vorsichtig und würden Risiken vermeiden, sagten Händler. Dies zeigten auch die Kursverluste an den Aktienmärkten. Für Verunsicherung sorgten auch die stockenden Brexit-Verhandlungen und das politische Chaos in Großbritannien. So sind laut einem Medienbericht vierzig Abgeordnete der regierenden britischen Konservativen bereit, Premierministerin Theresa May das Misstrauen auszusprechen.

In allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach. Besonders deutlich sanken sie in Griechenland und Portugal. Wichtige Konjunkturdaten werden im weiteren Handelsverlauf nicht veröffentlicht./jsl/bgf/zb

ISIN DE0009652644

