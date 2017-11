Das Jahr 1992 war zweifelslos ereignisreich: Nicht nur, dass mit Unterschrift der Außen- und Finanzminister der Mitgliedstaaten im Maastrichter Vertrag die Europäische Union endgültig Realität wurde, Euro-Disneyland nahe Paris seine Pforten öffnete, Henry Maske sich zum Box-Weltmeister im Halbschwergewicht boxte, der einstige DDR-Staatschefs Erich Honecker auf dem Berliner Flughafen verhaftet und Bill Clinton zum 42. Präsidenten der USA gewählt wurde. 1992 war die Geburtsstunde von Asys. Und das ist bemerkenswert, denn wie aus dem Nichts haben die Firmengründer Werner Kreibl und Klaus Mang mit flexiblem Unternehmergeist und unkonventionellen Ideen ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut.

Automatisierer: Offen für Neues

Unternehmen werden durch Ideen für neue Produkte geschaffen. Davon waren beide Entrepreneure überzeugt. In den Anfängen waren die Themen Handling und Automatisierung sehr sondermaschinenlastig. Die Grundidee: ein komplettes Produktspektrum anzubieten, das - gesteuert durch einen Mikroprozessor - sämtliche Bereiche als Module abdeckt. Offensichtlich hatten die Gründer mit ihrer Geschäftsidee einen Trend vorausgesehen: "Mit konsequent durchdachten Handhabungsmodulen konnten wir uns zumindest in Europa sehr schnell als Partner bei dieser notwendigen Automatisierung etablieren", erinnert sich Klaus Mang. Und bereits in den 1890er Jahren wusste man bei Asys auch mit den richtigen Partnern international Fuß zu fassen, merkt Werner Kreibl an: "Zusammen mit Siemens Siplace haben wir damals unter dem Motto ‚Total Solutions' Linienkomplettlösungen angeboten. Siemens Siplace war für uns ein wichtiger strategischer Partner, mit dem uns der Weg nach Amerika und Asien recht leicht gefallen ist." Heute vertrauen Kunden wie Siemens oder Continental Frankfurt dem Unternehmen und seinen Produkten. Pro Monat liefert Asys rund 500 Maschinen aus. 70 Prozent des Umsatzes generiert der Maschinenbauer über den Export. Von der Unternehmenszentrale in Dornstadt werden die Aktivitäten auf fünf Kontinenten gesteuert.

Über gezielte Akquisitionen wie etwa Ekra im Jahr 2005 oder 2009 Botest Systems und ...

