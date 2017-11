Drägerwerk-Aktionäre müssen heute einen kräftigen Kursverlust in ihrem Depot verbuchen: Zeitweise geht es um 14% in den Keller. Die Aussicht auf eine möglicherweise sinkende Profitabilität hat die Aktien des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers zum Wochenauftakt massiv belastet:Das TecDax-Unternehmen will zwar 2018 beim Umsatzwachstum zulegen, aber auch stärker investieren....

